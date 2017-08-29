В Артеке подвели итоги второй почтовой смены

В МДЦ «Артек» подошла к концу вторая почтовая смена. На протяжении трех недель ребята, среди которых были победители конкурсов, организованных Почтой России, писали письма, сражались в «Битве лайков», создавали произведения искусства из конвертов и марок и учились находить весь мир в почтовом ящике.

Во время смены все лагеря Артека связала «Почтовая эстафета». Каждый участник получил набор уникальных марок и красочных почтовых штемпелей-наклеек с изображением эмблем детских лагерей. Каждый день Почта Артека доставляла участникам послания от других артековцев. Ребята дописывали в них по одной фразе, чтобы получилось законченное, цельное письмо. За девять дней 90 ребят вместе написали 234 письма. Авторов лучших их них наградили ценными призами на церемонии закрытия почтовой смены. Спонсором награждения выступила группа компаний «Коттон Клаб».

Приветственное слово генерального директора Почты России Николая Подгузова на мероприятии зачитал его заместитель Евгений Елфимов: «Тематическая почтовая смена – это не просто 21 день в Артеке. Это надежда на будущее Почты России, символ новых почтовых технологий, нового поколения почтовиков, среди которых надеюсь увидеть и вас. Работу почты уже невозможно представить без автоматизированной сортировки, электронных почтовых услуг, мгновенных платежей. Но люди все равно продолжают писать письма на бумаге, отправлять друг другу открытки. Ваши письма, прошедшие «Почтовую эстафету», доказывают, что вы умеете слышать, поддерживать друг друга. Я очень надеюсь, что эти письма помогли вам подружиться, и вы сохраните дружбу на долгие годы».

В жюри, которое оценивало детские письма, были руководители МДЦ «Артек», Почты России, а также член Союза писателей, народный артист Российской Федерации Олег Митяев.

Заместитель директора МДЦ «Артек» по образованию Антон Денисов сказал артековцам на торжественной церемонии награждения победителей «Почтовой эстафеты»: «Почта России – это не просто два таких понятных и близких каждому слова, это не просто 42 тысячи отделений, в каждом из них есть человек, который в нужное время может доставить пенсию, принести корреспонденцию. Это необыкновенное предприятие, необыкновенный партнер Артека. Это организация, которая скрепляет своей работой всю нашу страну, в основе которой трудятся 350 тысяч удивительных людей самых разных профессий. И я бы очень хотел, чтобы, уезжая из Артека, вы четко понимали, что у вас появилась возможность стать ближе к одному из самых инновационных, фундаментальных, системообразующих предприятий нашей страны, внутри которого есть место каждому из вас. Внутри этой мощной и очень важной и нужной организации нужны юристы, грамотные программисты, мудрые и добрые почтальоны, экономисты, логисты. И, кроме того, я уверен, что вы станете теми почтальонами, которые принесут весть о том, как попасть в «Артек» из всех уголков нашей страны».

Письмо-победитель было написано о доме. Девять незнакомых между собой ребят фраза за фразой написали послание, глубоко раскрывающее суть этого близкого каждому понятия. Выиграли эстафету Полина Круглова из г. Советска Калининградской обл., Тимофей Буяджи из г. Реутова Московской области, Иван Зинович из г. Геленджика Краснодарского края, Никита Момотов из г. Волгограда, Евгений Рябинин, Дарья Сугробова и Данила Энгель из г. Москвы, София Шайкина из г. Екатеринбурга, Вероника Драгина из г. Чернянска Белгородской обл.

«…Дом не всегда является материальным местом. Допустим, ты находишься в лесу, очень холодно и мокро, но у тебя есть друзья, которые тебя любят и поддерживают. Все вместе мы – дом. Человек, которого ты любишь, тоже может стать для тебя домом. Ведь с ним уютно, хорошо и всегда хочется быть рядом… Дом – зона твоего комфорта», – рассказывают ребята в письме.

Директор Почты Крыма Елена Принь отметила, что ребятам предстоит жить, работать и творить на благо великой России, и на них возлагаются большие надежды.

В своем приветственном слове народный артист России Олег Митяев подчеркнул, что ему хотелось бы отметить работы, с которыми ему было особенно интересно ознакомиться, письма на тему «Лето – это маленькая жизнь». «Популярная фраза из моей песни зазвучала для меня иначе в размышлениях подрастающего поколения», – сказал поэт-песенник.

В рамках тематической почтовой смены специалисты Почты России провели мастер-классы по международному обмену бумажными открытками и по созданию произведений искусства в стиле мейл-арт. Артековцы 10 - 17 лет из нескольких отрядов узнали, как стать посткроссером и найти друзей из разных стран, усвоили несколько важных правил для обеспечения безопасности в социальных сетях. Им рассказали, что из обычного конверта при помощи вырезки из газеты и оттиска почтового календарного штемпеля можно сделать музейный экспонат, а листок магнолии превращается в открытку, если к нему пришить марку.

В медиатеке МДЦ «Артек» прошла виртуальная встреча ребят из почтового отряда c популярным журналистом и блогером Игорем Черским (@cherski). Игорь по скайпу рассказал артековцам о сетевой культуре, правилах ведения блога и о том, как сделать свою страницу популярной.

На протяжении всей почтовой смены артековцы сражались в «Битве лайков» и конкурсе «Почтовый блогер». Авторы постов об отдыхе в Артеке и посещении Почты Артека за каждые 100 лайков получили специальные памятные значки. Рекордсменом стала Мария Терповская из Липецкой обл., набравшая за один пост более 400 лайков.

Участники конкурса «Почтовый блогер» соревновались в написании самого большого числа публикаций и самых интересных постов про Почту Артека и почтовую смену, а также рассказах об отдыхе в Артеке. Всего участникам конкурсов было написано 113 постов, которые можно найти в разных социальных сетях по хэштегам #постопочте #почтовыйблогер и #почтароссии. Самым активным почтовыми блогером стала Екатерина Титова из Мурманска. Она написала 29 постов о пребывании в Артеке с хэштегом #почтовыйблогер. Полина Фельчак из Калининграда порадовала своих друзей в соцсетях красочными репортажами о лагере, жизни своего отряда и экскурсиях. А участница из Курска Ксения Чернякова опубликовала больше всех красочных постов о почте.