Еще один очаг АЧС выявили на Кубани

Еще один очаг заражения АЧС выявило государственное управление ветеринарии Краснодарского края. Очаг зафиксирован в районе станицы Новониколаевской Калининского района Краснодарского края.

«Здесь был обнаружен труп свиньи, в генетическом материале которой выявили следы вируса АЧС. В связи с этим был разработан план мероприятий по ликвидации очага заражения и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории населенного пункта», — пишет РБК.

Напомню, ранее очаги заражения АЧС были выявлены в Усть-Лабинском районе, из-за чего на нескольких сельхозпредприятиях был введен карантин.