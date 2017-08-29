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Еще один очаг АЧС выявили на Кубани

Вторник, 29 августа 2017 08:13
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Еще один очаг заражения АЧС выявило государственное управление ветеринарии Краснодарского края. Очаг зафиксирован в районе станицы Новониколаевской Калининского района Краснодарского края.
«Здесь был обнаружен труп свиньи, в генетическом материале которой выявили следы вируса АЧС. В связи с этим был разработан план мероприятий по ликвидации очага заражения и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории населенного пункта», — пишет РБК.
Напомню, ранее очаги заражения АЧС были выявлены в Усть-Лабинском районе, из-за чего на нескольких сельхозпредприятиях был введен карантин.

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