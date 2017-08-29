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В Генплан Краснодара внесут дополнительные образовательные учреждения

Вторник, 29 августа 2017 08:14
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В ходе заседания члены комиссии рассмотрели изменения в проект Генплана краевой столицы, поступившие во время публичных слушаний. Об этом сообщил помощник Евгения Первышова Владимир Вербицкий.
— Ко всему уже опубликованному, добавлю, что были одобрены дополнительные образовательные учреждения в районе поселка Знаменского и по Харьковской в Юбилейном микрорайоне. Эти предложения будут переданы в городскую Думу Краснодара для рассмотрения и утверждения, — написал помощник градоначальника на своей странице в Фейсбук.
Вербицкий добавил, что всего в проекте Генплана более 360 образовательных учреждений (детских садиков и школ), 29 медицинских объекта, 17 спортивных и 132 зеленые зоны.

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