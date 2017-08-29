Благодаря поддержке экспертов ОНФ пайщикам Отрадненского района удалось защитить свои права на землю

Краснодарский краевой суд поддержал 25 пайщиков Отрадненского района Кубани в споре с агрофирмой «Отрадненская» за право распоряжаться собственной землей и отменил препятствующее этому определение районного суда. Изначально землевладельцы из самого отдаленного района Кубани обратились за помощью в адрес экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ), члена Центрального штаба ОНФ и депутата Госдумы Натальи Костенко, которые оказали им необходимую юридическую поддержку при подготовке исков и аргументации позиции в суде в вопросе восстановления их прав на распоряжение принадлежащими им земельными участками сельскохозяйственного назначения, чего они самостоятельно добивались уже в течение целого года.

История началась в 2012 г., когда граждане выделили указанные участки в счет принадлежащих им долей в праве общей собственности на земельный участок, расположенный в ст. Попутной Отрадненского района в границах СПК колхоза «Победа». Этот участок еще в 2005 г. был передан в аренду ООО «Агрофирма «Победа», которое впоследствии переуступило свое право ООО «Агрофирма «Отрадненская», входящему в агроконцерн «Покровский».

Договор аренды истекал 6 октября 2016 г., однако до указанной даты выделившие свои участки держатели паев приняли решение не продлевать аренду, а выращивать на них сельскохозяйственную продукцию собственными силами (на базе личных КФХ), о чем заблаговременно в установленном законом порядке уведомили арендатора.

Поскольку представители агрофирмы отказались передать поля законным владельцам по истечении договорного срока аренды, а напротив, продолжили на них цикл осенне-полевых работ, граждане были вынуждены обратиться в суд за защитой нарушенных прав. Решением Отрадненского районного суда от 16 декабря 2016 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме: право аренды было признано судом прекращенным и отсутствующим, агрофирме предписано не чинить препятствий владельцам в пользовании принадлежащими им земельными участками.

Заявители получили необходимые юридические консультации в Центральном штабе ОНФ, после чего скорректировали свою правовую позицию. В марте 2017 г. апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда вновь поддержала пайщиков, оставив решение районного суда без изменения.

Но тут выяснилось, что Мостовской районный суд своим определением от 8 сентября 2016 г. наложил запрет на действия по госрегистрации прав в отношении выделенных земельных участков.

Суть этого вопроса в том, что житель Мостовского района якобы ранее предоставил крупный денежный заем ООО «Агрофирма «Отрадненская», которое не смогло рассчитаться в срок, в связи с чем гражданин обратился с иском в суд, попутно попросив наложить арест на имущество агропредприятия, включая право аренды. Однако истец и ответчик, обладающие признаками аффилированности, не сообщили суду о состоявшемся по другому судебному спору решении, в соответствии с которым правом аренды агрофирма уже не обладала и запрет на земельные участки пайщиков не мог быть распространен.

Впоследствии Мостовской районный суд по заявлению граждан учел указанные обстоятельства, отменив определение о наложении ареста. Краснодарский краевой суд данное решение поддержал.

Землевладельцы обратились с заявлениями о госрегистрации прекращения прав аренды агрофирмы, однако в ответ государственный регистратор сообщил, что на регистрационные действия вновь наложен запрет – на это раз определением Каневского районного суда от 9 декабря 2016 г. Обстоятельства аналогичные – заем физического лица ООО «Агрофирма «Отрадненская» и судебный запрет на регистрационные действия.

В итоге апелляционным определением Краснодарского краевого суда от 24 августа 2017 г. определение районного суда о наложении ареста было отменено, запрет на госрегистрацию повторно снят.

Теперь граждане могут завершить процедуру отмены имевшихся ограничений в виде аренды и свободно пользоваться принадлежащими им земельными участками сельскохозяйственного назначения. Следует отметить, что в июле 2017 г. агрофирма убрала урожай, выращенный на спорных полях, и под контролем службы судебных приставов вернула землю владельцам.

«По закону принятие обеспечительных мер является правом, а не обязанностью суда и допустимо тогда, когда непринятие таких мер может сделать невозможным исполнение решения суда. Запрет на действия по государственной регистрации прав прямо предусмотрен пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 140 ГПК РФ. Сложность в том, что заявление об обеспечении иска рассматривается судом уже в день его поступления и без извещения участников процесса. Такой подход не позволяет суду в каждом случае полно и всесторонне оценить все имеющие значение факты. Как мы видим из описанной ситуации, запретительными мерами суда могут быть затронуты права третьих лиц, не являющихся участниками взаимоотношений истца и ответчика по поводу денежных займов. Недобросовестные участники гражданских отношений, к сожалению, зачастую в противоправных целях используют данную и подобные ей правовые коллизии, что требует внимания законодателей и руководства судебной системы нашей страны», – прокомментировал ситуацию член рабочей группы Народного фронта «Честная и эффективная экономика», руководитель АНО «Центр по защите прав землепользователей» Антон Коновалов.

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко пообещала в Госдуме обязательно проработать возможность законодательного урегулирования данного вопроса. «Но в целом мы рады, что простым землепользователям и фермерам Кубани удается отстаивать свои интересы в судах. Безусловно, в спорах с крупными хозяйствами, имеющими юридические службы и возможность нанимать самых опытных адвокатов, они находятся в неравном положении при отстаивании своих законных прав. Мы отмечаем также, что благодаря вниманию общественности, СМИ, органов власти и лично Администрации президента РФ судебная власть также стала более внимательно подходить к рассмотрению подобных вопросов. Мы продолжаем следить и оказывать всю необходимую юридическую помощь фермерам и землевладельцам Кубани, также наши активисты работают совместно с местными органами власти для предупреждения возникновения конфликтов в земельной сфере», – подчеркнула Наталья Костенко.

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин, с которым у Народного фронта есть возможность прямой коммуникации. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.

Пресс-служба ОНФ