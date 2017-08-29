В Краснодаре бывший судебный пристав-исполнитель предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество, а его коллега и адвокат - в посредничестве во взяточничестве.

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Центральному округу города Краснодара УФССП по Краснодарскому краю, обвиняемого в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ). Кроме того, его коллеге и адвокату предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве (п.«а» ч.3 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство в связи с неуплатой им алиментов. 9 декабря 2016 года мужчина обратился к судебному приставу-исполнителю по вопросу скорейшего снятия с него ограничений на выезд из Российской Федерации. Введя мужчину в заблуждение, сотрудник УФССП сообщил, что готов снять арест за 150 тысяч рублей, которые необходимо было передать через посредников - его коллегу и адвоката. Однако на тот момент каких-либо ограничений на выезд из страны не было. О поступившем предложении мужчина сообщил в правоохранительные органы. 27 декабря 2016 года в ходе личной встречи заявитель передал адвокату требуемую сумму денег. Спустя несколько часов адвокат встретилась с судебными приставами-исполнителями и согласно ранее достигнутой договоренности передала каждому по 50 тысяч рублей, после чего все трое были задержаны.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.