Первый фестиваль фильмов о Кубани должен пройти в Курганинске

С такой инициативой выступила депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко, предложившая преобразовать фестиваль «Казачьи зори над Лабой» в конкурс любительских и профессиональных фильмов, снятых на Кубани и о Кубани.

В процессе обсуждения этой идеи с главой Курганинского района Андреем Ворушилиным и главой города Курганинска Василием Руденко была достигнута договоренность о проработке всех вопросов подготовки конкурса к следующему празднованию дня города.

Уже более десяти лет в Курганинске в рамках празднования дня города проходит кинофестиваль «Казачьи зори над Лабой», посвященный памяти народной артистки Клары Лучко и фильму «Кубанские казаки», в котором она сыграла одну из главных ролей. Съемки этого фильма в свое время проходили именно в Курганинском районе, и этим по праву гордятся его жители.

Наталья Костенко предложила придать новый импульс фестивалю и провести в рамках этого замечательного праздника кино конкурс-показ любительских и профессиональных видеофильмов, снимаемых на Кубани и о Кубани.

- В этом конкурсе смогут принять участие не только профессиональные кинорежиссеры, кинодокументалисты, журналисты, но студенты и даже школьники. Что, безусловно, превратит фестиваль «Казачьи зори над Лабой» в кинособытие, которое повысит туристическую привлекательность и Курганинского района, и всей Кубани. При отборе лучших работ необходимо предусмотреть судейство не только профессионального жюри, но и простых жителей Кубани в интернете. Люди со всей страны смогут больше узнать о нашем прекрасном крае, а Курганинск снова получит шанс представить Кубань, ее культуру на всероссийском уровне, как это произошло в фильме «Кубанские казаки». Конкурс можно посвятить 80-летию создания Краснодарского края, который отмечается этой осенью. Я направлю губернатору Вениамину Кондратьеву письмо с просьбой поддержать эту идею на краевом уровне, - прокомментировала Костенко.