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РСХБ увеличит льготное кредитование аграриев на 110 млрд рублей

Вторник, 29 августа 2017 11:28
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Россельхозбанк получил одобрение Минсельхоза России на включение в реестр потенциальных заемщиков по программе льготного кредитования АПК очередных заявок. Благодаря оперативному согласованию Минсельхозом России всех заявок клиентов Банка, РСХБ получил возможность направить аграриям льготных кредитов на инвестиционные цели еще на 110 млрд рублей. 

По состоянию на 01.08.2017 РСХБ предоставил предприятиям АПК более 22 млрд рублей инвестиционных кредитов по ставке не выше 5% годовых. Таким образом, более 450 сельхозпредприятий из 48 регионов России получили возможность приобрести новую технику и оборудование, расширить производственные площади и приступить к реализации инвестиционных проектов. 

В настоящий момент Банк выступает ключевой финансовой организацией в рамках реализации нового механизма льготного кредитования, обеспечивая по нему основной объем выдач. 

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