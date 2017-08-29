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Директор одного из предприятий города Сочи подозревается в многомиллионной неуплате налогов

Вторник, 29 августа 2017 16:29
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Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Аквамастер-Сочи», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина являлся директором организации, осуществляющей строительство водных сооружений. По версии следствия, он предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и на прибыль за 2012 год, а также налогу на добавленную стоимость за 3,4 кварталы 2014 года, внеся в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 15 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Расследование уголовного дела продолжается.

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