В сентябре в эфир выходит второй сезон проекта «Ростелекома» «Дети на льду. Звезды»

Второй сезон телешоу «Дети на льду. Звезды» стартует 1 сентября и продлится до конца октября 2017 г. Девять серий проекта будет показаны на 4 телеканалах - «МАТЧ! Наш спорт», «МАТЧ! Планета», «МАМА», ВСЕ-ТВ интерактивного телевидения «Ростелеком», а также на сайте itv.rt.ru. Финал зрители увидят 28 октября.

Всероссийский конкурс «Дети на льду. Звезды» - социальный благотворительный проект, направленный на развитие и популяризацию этого вида спорта. Это спортивное телешоу, организованное по принципу соревновательных туров на выбывание. Уже второй год телезрители следят за непридуманными историями замечательных детей, которые, не смотря на свой юный возраст, демонстрируют виртуозное спортивное мастерство и невероятную твердость характера! Конкурс проходит среди детей 8-9 лет, занимающихся фигурным катанием и приславших минутное видео выступления на онлайн кастинг. Конкурсанты второго сезона «Дети на Льду. Звезды» проходили очные кастинги, организованные в крупных городах всех федеральных округов страны. Таким образом, определились имена участников проекта - 21 девочки и 21 мальчика из (удивительное совпадение!) 21 города страны.

Юг России представляют шестеро ребят. Четверо из них – Павленко Мария, Малкова Полина, Тихонов Михаил и Карартынян Эуард – воспитанники Центра Олимпийской подготовки по фигурному катанию на коньках г. Сочи. Также за звание лучшего юного фигуриста страны посоревнуются Кудлай Арина из г. Невинномысска Ставропольского края (МБУ ДО «ДСШЗВС») и Бутенко Родион, ученик Школы фигурного катания «Аллигатор» из г. Кореновска Краснодарского края.

Помимо онлайн кастинга, важное новшество нынешнего сезона – зрительское СМС-голосование. Два дополнительных финалиста, из числа детей, не получивших путевки в финал по мнению профессионального жюри, будут выбраны зрителями. Все соревнующиеся будут разбиты на 6 групп, только двое участников из каждой группы смогут пройти в финал, остальные попадут в список зрительского голосования. В заключительном выпуске проекта на льду встретятся 14 лучших юных фигуристов страны: 12 финалистов (6 мальчиков и 6 девочек) – выбор жюри, и двое, выбранных зрителями.

Все деньги, собранные в результате смс-голосования, будут направлены в благотворительный фонд «Линия Жизни», чьи проекты в разное время поддерживали известные фигуристы - Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Ирина Лобачева, Яна Хохлова, Юрий Ларионов, тренер Нина Мозер. Изменился и главный приз проекта: семьи детей-победителей получат целевые гранты на финансирование занятий фигурным катанием.

Жюри проекта под председательством Заслуженного тренера СССР и России Татьяны Анатольевны Тарасовой на протяжении всего сезона будет оценивать прокаты участников по аналогии с профессиональными соревнованиями, давать советы и комментарии к показанным программам, искать и раскрывать молодые таланты. В состав жюри также вошли старший тренер юниорской сборной России по ФКК - Галина Петровна Голубкова и призер Олимпийских игр 2002 года, многократный чемпион России, чемпион мира, чемпион Европы Илья Авербух. Ведущие проекта «Дети на льду. Звезды» – олимпийский чемпион Алексей Ягудин и победительница первого сезона телешоу десятилетняя Кристина Косарева из Челябинска.

«Проект «Дети на льду. Звезды» – огромная мотивация для молодых спортсменов, ведь их увидят лучшие тренеры России. К тому же, изменив обычный формат соревнований на ТВ-шоу, мы привлекаем к просмотру миллионную аудиторию - не только детей и их родителей, но и любителей этого прекрасного вида спорта. Наша компания стремится, чтобы цифровые технологии делали всё необходимое более доступным: создавая ТВ-шоу «Дети на льду. Звезды» мы приближаем к зрителям завораживающий мир фигурного катания», - говорит Михаил Осеевский, президент компании «Ростелеком».

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков: «За олимпийскими победами российских спортсменов стоит огромная работа, которая начинается с самого раннего детства, и благодаря нашему проекту в этом сможет убедиться каждый телезритель. Для работы с детьми в шоу мы привлекаем своих лучших специалистов: олимпийских чемпионов, заслуженных тренеров, которые работают со спортсменами действующих сборных России. Это большая ответственность и честь для ребят».

«Дети на льду. Звезды» — уникальный телевизионный проект, дающий шанс юным фигуристам из разных уголков России заявить о себе всей стране и получить путёвку в большой спорт. Возможно, именно эти юные спортсмены через несколько лет с гордостью будут представлять Россию на очередных олимпийских играх и мировых первенствах.

График трансляций, информация об участниках, фотографии со съемок и многое другое - на сайте проекта ice.rt.ru.

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