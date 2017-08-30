Наталья Костенко: «Поддержка молодых педагогов поможет сделать наше образование современным и конкурентноспособным»

Накануне нового учебного года депутат Госдумы РФ, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко встретилась с членами Ассоциации молодых педагогов Кубани. На неформальной встрече, которая прошла в средней общеобразовательной школе № 31 г. Краснодара, руководит которой один из самых молодых директоров Владимир Копылов, за чашкой чая обсуждались проблемные вопросы, с которыми сталкиваются сегодня молодые педагоги, приходя работать в школу. По итогам обсуждения Наталья Костенко предложила сделать такое общение постоянно действующим и продолжить его в формате совета по развитию образования при депутате Госдумы.

«Перед нами стоит задача — сделать наше образование современным, потому что не нефть, а интеллект является конкурентным преимуществом в актуальном мире. Поэтому образование и школа — это пункт номер один в списке национальных интересов нашей страны. Мы должны приложить все усилия — и общественные, и законодательные, и управленческие, чтобы наше образование было качественным и конкурентным. А как это сделать, можно узнать именно у тех, кто только что пришел работать в школу. С одной стороны у них есть свежий взгляд на развитие системы образования, а с другой — они еще недалеко ушли от своих учеников по возрасту, менталитету и образу мышления, - отметила Наталья Костенко. - Все предложения, которые прозвучали на встрече, будут тщательно проанализированы. Часть из них мы направим в министерство образования и науки Краснодарского края, а некоторые требуют рассмотрения на федеральном уровне».

Среди тем, которые обсуждали за чашкой чая депутат Госдумы и молодые учителя — это эффективная система поддержки молодых педагогов, приходящих в школу, на уровне российского министерства образования и науки. С одной стороны не должны закрываться уже существующие площадки, где молодые учителя могут обмениваться опытом и получать необходимые знания — такие как Всероссийский форум молодых педагогов, который в этом году был отменен Минобрауки. С другой стороны должна совершенствоваться система методической поддержки начинающих учителей, например, пробел сегодня существует в такой важной в процессе школьного образования сфере как классное руководство. То же относится к вопросам реализации программ инклюзии в современных школах, правда, тут специальных знаний работы с особенными детьми у молодых учителей может быть больше, если они выбрали профильное направление в магистратуре университета, как одна из участниц встречи.

Поскольку все три вопроса относятся к компетенции федерального центра, Наталья Костенко пообещала обратиться с министерство образования РФ для того, чтобы эти проблемы были решены в течение текущего учебного года.

Также затронули вопрос большой бюрократической нагрузки учителей в виде всевозможных отчетов. Приходится постоянно оформлять огромное количество отчетной документации, и это отнимает время от основной задачи — обучения и воспитания детей. Такая практика отталкивает многих молодых учителей, они попросту покидают систему школьного образования. А если учесть, что желающих прийти на работу в школу и так мало, то вскоре мы можем столкнуться с тем, что старшее поколение педагогов, которое уходит на заслуженный отдых, просто некому будет заменить. Наталья Костенко заметила, что российское министерство образования и науки по поручению, премьер-министра Дмитрия Медведева уже занимается этим вопросом, и есть надежда, что та бюрократическая нагрузка, которая сегодня лежит на школьных педагогах, будет хотя бы частично снята.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы поддержки молодых педагогов. Конечно, есть материальные проблемы — низкая зарплата, отсутствие надбавок молодым специалистам, трудности с приобретением жилья - но все же в первую очередь вчерашние выпускники педагогических вузов обращают внимание на то, что их профессия им интересна. И что необходима поддержка — в виде различных конкурсов, обмена позитивным опытом. Молодые педагоги хотят представлять свои проекты, получать гранты. К примеру, в Новокубанском районе ежегодно проводится зональный конкурс на лучшего молодого педагога. И этот опыт можно распространить на всю Кубань.

«Многое в этом вопросе зависит и от активности самих молодых ребят, поэтому мы очень заинтересованы в эффективной работе таких организаций как Ассоциация молодых педагогов Кубани, которые могли бы оказывать организационную помощь начинающим учителям, и стимулировать их заниматься личностным ростом. Ведь именно им предстоит в скором времени не просто работать в системе образования, а определять стратегические направления ее развития. Позитивно, что на Кубани уже сегодня такие молодые педагоги как Владимир Копылов или победитель конкурса «Учитель года 2016 г.» Александр Шагалов из Армавира становятся директорами школ. Готова со своей стороны выслушивать их мнение по развитию образования в России и всячески содействовать, чтобы его учитывали на федеральном уровне — в минобразовании РФ и Государственной Думе», - подчеркнула депутат Наталья Костенко.

По итогам обсуждения Наталья Костенко предложила сделать общение с молодыми педагогами Кубани постоянно действующим и продолжить его в формате совета по развитию образования при депутате Госдумы.

Во встрече приняли участие педагоги из города Краснодара, Лабинского, Курганинского и Ленинградского районов.