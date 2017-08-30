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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Ленинградском районе

Среда, 30 августа 2017 08:24
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В четверг, 31 августа 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в Ленинградском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации Ленинградского межрайонного следственного отдела (ст. Ленинградская, ул. Красная, д.137).

Записаться на прием можно непосредственно в Ленинградском межрайонном следственном отдела и по телефону: 8 (861-45) 3-60-91.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

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