Ким Чен Ын назвал последнее ракетное испытание КНДР «прелюдией» к удару по Гуаму

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал последний ракетный пуск Северной Кореи «прелюдией» к нанесению Пхеньяном удара по американскому острову Гуам, расположенному в Тихом океане. Об этом в среду, 30 августа, сообщает агентство ЦТАК.

Также власти КНДР подтвердили, что испытали накануне баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12». При запуске присутствовал и сам Ким Чен Ын, отмечает агентство «Ёнхап».

В ночь на вторник КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.

Северокорейская ракета пролетела над Японией впервые с 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой «Тэпходон-2».

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Предложение ввести новые ограничения против Северной Кореи было внесено Соединенными Штатами. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски межконтинентальных баллистических ракет Пхеньяном.