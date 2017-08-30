В мэрии Краснодара гарантировали безопасность граждан от вооруженных стрелков

Директор городского департамента по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих прокомментировал ситуацию с обеспечением безопасности в Краснодаре.

— В Краснодаре в круглосуточном режиме идут активные оперативно-розыскные мероприятия. Не все из них могут быть заметны горожанам, но могу заверить — полиция, следственный комитет в максимально усиленном режиме расследуют это преступление, а также обеспечивают безопасность жителей и гостей столицы Кубани. О складывающейся оперативной ситуации в постоянном режиме информируют администрацию города, главу краевого центра, — сообщил Косенко.