Плодохранилище мощностью в 7000 тонн открыли в Абинском районе

В Абинском районе сдали в эксплуатацию плодохранилище мощностью порядка 7000 тонн. Участие в церемонии открытия приняли губернатор региона Вениамин Кондратьев, вице-губернатор Андрей Коробка, управляющий директор компании-инвестора Volga Group Стефан Рисимович, гендиректор ООО «Алма Продакшн» Александр Сиволапов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Порядка 1 млрд рублей составила сумма инвестиций в создание плодохранилища. Единовременная мощность комплекса по хранению, сортировке, упаковке и товарной обработке фруктов составляет 6800 тонн. Также здесь предусмотрена современная сортировочная линия яблок и две упаковочные линии, производительность 10-12 тонн/час каждая. Продукция реализуется по всей России, в том числе через крупнейшие торговые сети. В 2018 и 2019 годах для развития производства планируется закладка новых садов по 100 га. Объем инвестиций составят 650 млн рублей.

По словам Кондратьева, в регионе всегда было развито садоводство, кубанские сорта яблок знали по всей стране. Сегодня идет восстановление площадей, которые были 20 лет назад и уже набрали очень хорошие темпы.

Глава региона также подчеркнул, что основная задача – вытеснить иностранные яблоки с российских прилавков. Кубань производит 40% фруктов и ягод в стране, а должна, по мнению Кондратьева, не меньше 60%.