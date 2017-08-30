В Краснодаре задержали одного из подозреваемых, стрелявших в полицейских

«Сегодня в Краснодаре в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю при силовой поддержке отряда “ГРОМ” был задержан один из подозреваемых, открывших стрельбу в сторону полицейских в городе Краснодаре», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина попытался скрыться, но был задержан полицейскими, сопротивления оказать он не успел.
В Краснодаре задержали одного из подозреваемых, стрелявших в полицейскихСреда, 30 августа 2017 08:36
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«Сегодня в Краснодаре в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю при силовой поддержке отряда “ГРОМ” был задержан один из подозреваемых, открывших стрельбу в сторону полицейских в городе Краснодаре», — говорится в сообщении.
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