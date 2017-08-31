Подарки от судебных приставов

Судебные приставы Курганинского районного отдела посетили многодетную семью из поселка Степного. Но представители закона явились не с исполнительными листами, а с подарками. Так они поздравили большую семью с наступающим учебным годом.

В семье Малышенко целых девять детей, все из которых – несовершеннолетние. Младшему ребенку четыре года, а старшему – четырнадцать. Кто-то из ребят готовится с первого сентября приняться за гранит науки, кто-то с не меньшим усердием посещает детский сад. Судебные приставы постарались, чтобы грядущий День знаний стал праздником для каждого ребенка этой большой дружной семьи, приготовив несколько комплектов подарков.

Школьники получили комплекты принадлежностей для письма, младшие – рисования, а все без исключения – носильные вещи и сладости.

Помощь многодетным семьям – одно из направлений благотворительной деятельности, в которой участвуют структурные подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.