Приставы выходят на дороги

В очередной раз на дороги Горячего Ключа вышли судебные приставы и сотрудники ГИБДД. В курортном городе прошел рейд, направленный на выявление лиц, своевременно не уплативших административные штрафы.

В течение нескольких часов были остановлены и проверены на наличие задолженностей более 50 водителей автотранспортных средств. Результатом стало фактическое исполнение требований полутора десятка исполнительных производств. Для некоторых неплательщиков, пропустивших сроки выплаты, встреча с приставами оканчивалась не только оплатой штрафа, но и исполнительского сбора. Получив квитанции, жители города, торопились оплатить указанную сумму и в кратчайшие сроки отнести документы в Горячеключевской городской отдел судебных приставов.

Также все остановленные водители получали предупреждение о том, что уклонение от уплаты задолженностей приводит к неприятным последствиям. Даже просроченный штраф ГИБДД, не оплаченный в положенный 60-дневный срок, грозит неплательщику запретом регистрационных действий с автотранспортным средством, а также прохождения им технического осмотра. Кроме этого, имеющий задолженность по штрафам гражданин, будучи остановленный инспектором ГИБДД, может быть привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок»).