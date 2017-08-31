В Краснодаре изменились правила оформления ДТП

Как сообщила Ольга Запьянцева, инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД, с середины августа в краевом центре закрыты пункты оформления ДТП. Теперь участники аварий должны сообщать о ДТП в единый контактный центр ГИБДД по номерам телефонов: 250−74−99 или 02. Оператор примет сообщение, внесет информацию об аварии в специализированные базы данных и присвоит порядковый номер. Затем сведения поступят в дежурную часть батальона ДПС.

Сотрудники ГИБДД будут выезжать на место ДТП с планшетами, на которых установлены специальные приложения: это позволит отслеживать их местонахождение и устанавливать время, затрачиваемое на оформление автоаварии.

Как подчеркнули в ведомстве, участники ДТП не должны покидать место происшествия до приезда сотрудников ГИБДД.