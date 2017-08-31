В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

«В ближайшие четыре-шесть часов до конца суток 30 августа, в течение суток 31 августа и 1 сентября местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом, шквалистым усилением ветра 20−22 метров в секунду. Также в чреду и четверг над Черным морем на участке Анапа — Магри имеется опасность формирования смерчей», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с резким ухудшением погоды, добавляет пресс-служба администрации города, жителям и гостям курорта, руководителям всех форм собственности рекомендуется отказаться от использования личного транспорта с ночи 30 августа до конца суток 31 августа. Все городские службы переведены на усиленный режим работы.

Это уже не первое предупреждение по ухудшению погодных условий в регионе за последние дни. Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупреждало о возможности формирования смерчей, ливней с грозами, резких подъемов уровня воды в реках, сходов селей.

За минувшие сутки над Черным морем в районе Сочи образовалось порядка полутора десятков смерчей, в международном аэропорту города из-за проливного дождя и порывистого ветра на прилет и вылет были задержаны несколько авиарейсов, на дорогу в горах Красной Поляны сошли сели, которые заблокировали проезд в населенный пункт 18 туристам.