Легковой автомобиль сбил людей на автобусной остановке в Краснодаре

По меньшей мере пять человек серьезно пострадали в результате ДТП на остановке общественного транспорта в Краснодаре в среду вечером, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах Краснодарского края.

"По предварительным данным, легковой автомобиль на большой скорости протаранил остановочный комплекс на ул. Ейское шоссе, где находились люди, ждавшие автобус", - сказал собеседник агентства.

В результате происшествия, добавил он, пострадали по меньшей мере пять человек - четыре пешехода и один в легковом автомобиле.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, на месте ДТП повреждены около десятка автомобилей. Пострадавших людей "раскидало в радиусе 20 метров".