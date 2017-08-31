На Кубани за месяц выпустили гособлигаций на 10 млрд рублей‍

Средства привлечены только на рефинансирование текущего госдолга. Об этом шла речь сегодня на встрече вице-губернатора Игоря Галася с руководителями и представителями ведущих банков региона.

В мероприятии также приняли участие министр экономики края Александр Руппель, министр финансов Сергей Максименко и заместитель руководителя департамента инвестиций и развития МСП Юрий Волков.

Участники встречи обсудили политику управления государственным и муниципальным долгом с точки зрения привлечения ресурсов кредитных организаций для финансирования бюджетов края различных уровней.

– Если говорить о краевом бюджете, то у нас большая программа заимствований и в этом и следующем году, – сообщил Сергей Максименко.

По его словам, в этом году уже привлечены 10 млрд коммерческих кредитов. В целях снижения бюджетных рисков и стоимости заимствований в августе 2017 года осуществлен выпуск государственных облигаций Краснодарского края в объеме 10 млрд рублей сроком обращения 7 лет с купонным доходом 8,6% годовых. До конца года планируются заимствования еще на 14 млрд рублей.

При этом министр заявил, что средства привлекаются только на рефинансирование текущего госдолга.

– Это принципиальная позиция. Государственный долг стабилизирован, мы работаем над его снижением. Благодаря положительной динамике поступления в этом году досрочно погашены кредиты банков в общей сумме 16,7 млрд рублей, по которым процентные ставки составляли более 12% годовых. Что касается долговой нагрузки на краевой бюджет, то она снижается уже два года, эту тенденцию мы сохраняем. По итогам 2016 года соотношение объема госдолга к собственным налоговым и неналоговым доходам бюджета уже составило 88,2%, в то время как по итогам 2015 года было более 98%, – сообщил Сергей Максименко.

Вице-губернатор добавил, что в части долгов бюджета перед поставщиками работ и услуг по государственным контрактам на краевом уровне просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

– По просроченным муниципальным контрактам долги существенно снижены. Активно работаем над их ликвидацией. Для наиболее проблемных городов и районов разработаны индивидуальные дорожные карты погашения, исполнение которых находится на жестком контроле, – уточнил Сергей Максименко

В целом, давая характеристику ситуации в кредитной политике региона, Игорь Галась отметил положительную динамику. По его словам, доля кредитного портфеля заемщиков края в ВРП за 2016 год составила 58,6%. Это выше аналогичного показателя как в целом по России (55,1%), так и по ЮФО (49,2%). Инвестиции в основной капитал по итогам 2016 года в крае составили 480 млрд рублей, выдача кредитов в 2016 году – 1 трлн 670 млрд рублей.

– В текущем году общий объем выдачи кредитов за 7 месяцев увеличился на 20% и составил более 995 млрд рублей. Для экономики региона крайне важно получение от банковского сектора долгосрочных кредитов на инвестиционные цели, на модернизацию и развитие производства, – заявил Игорь Галась.

Также, заместитель руководителя региона сделал акцент на том, что в крае завершается работа по формированию новой Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, и для ее актуальности и объективности разработчикам необходимо знать и понимать позицию банков.

– Те идеи и проекты, которые будут включены в Стратегию, создадут основу дальнейшей бюджетной политики края. На наш взгляд, банковское сообщество – одна из заинтересованных сторон подготовки эффективной и качественной программы соцэкономразвития, – заключил вице-губернатор.