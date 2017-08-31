Жителей Сочи предупредили о ливнях и смерчах

На Сочи в ближайшее время могут обрушиться сильные ливни и смерчи. Об этом жителей и туристов предупреждают на сайте администрации города. На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Людям рекомендуют отказаться от использования личного транспорта, как минимум, до конца 31 августа и не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Также отдыхающих просят отложить походы в горы и не находиться около воды. По прогнозам синоптиков, возможен резкий подъём уровня рек и сход селевых потоков.