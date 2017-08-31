Активисты ОНФ подвели итоги летней акции #ЯнеМогуУвидетьМоре в Краснодарском крае

В летний период Региональным отделением ОНФ в Краснодарском крае проводился мониторинг ограничения бесплатного доступа к пляжным территориям Краснодарского края - «#ЯнеМогуУвидетьМоре». Всего поступило 34 сигнала, 10 из них подтверждены и доступ к береговым зонам уже открыт.

Сигналы об ограничении доступа к пляжам поступали через социальные сети по хэштегу #ЯнеМогуУвидетьМоре. Зафиксировано более 100 публикаций по 34 зонам. Все материалы были переданы в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Специалистами Управления совместно с активистами ОНФ и заявителями были проведены рейдовые мероприятия. По итогам осмотров - 10 случаев подтвердились, по ним возбуждены административные дела и доступ к пляжным зона уже открыт. Курортные города в которых была выявлена данная проблема – Анапа (5 фактов), Сочи (1 фактов), Геленджикский район (1 факт), Туапсинский район (2 факта) и Темрюк (1 факт). В Сочи незаконно были закрыты пляжи санатория «Аврора» в Хосте; В Туапсе со стороны ул. Лазурной проведены работы по обустройству прохода к морю. А также, открыт доступ к пляжу на одном из участков поселка Джубга; В Анапе удалось добиться повторного открытия прохода к морю на Бугазской косе, в поселке Большой Утриш и Малый Утриш, в станице Благовещенская, в поселке Витязево; В Темрюкском районе подтвердились факты ограничения доступа граждан к водному объекту на кемпинге «Янтарный берег»; В Геленджике открыт доступ на мысе Дооб за памятником погибшим на крейсере «Адмирал Нахимов» в поселке Кабардинка.

Еще около 10 фактов сейчас рассматриваются в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора, по ним решение будет вынесено в сентябре.

"По всем выявленным и подтвержденным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы направлены в суд для принятия решения. Особо острые впечатления оставили у общественников и контролирующих органов действия предпринимателей на Бугазской косе в районе города-курорта Анапа. С наглым произволом предприимчивых "владельцев шлагбаумов" здесь пришлось бороться дважды. В мае 2017 года на заседании совета безопасности губернатор Краснодарского края потребовал разобраться в ситуации с незаконным закрытием доступа на косу. Тогда шлагбаум убрали, но в августе опять перекрыли проезд, видимо надеясь на снижение внимания общественности. Но план не сработал. Активисты ОНФ мониторили ситуацию с прибрежной зоной весь летний период. По данному факту в региональное отделение ОНФ уже в августе поступило 4 обращения, а в Морское Управление Росприроднадзора - более 30. На сегодня доступ отдыхающим открыт, предпринимателю грозит штраф до 200 тысяч рублей, - прокомментировала итоги мониторинга руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб. – В целом, результат работы общественного мониторинга достойный. Граждане, участвовавшие в нашей работе, внесли весомый вклад в организацию комфортного отдыха на кубанских курортах. Радует, что и администрация Краснодарского края, и Азово- Черноморское Управление росприроднадзора создали все необходимые условия для проведения данной правозащитной работы и оказывали общественникам всяческую поддержку. Мониторинг, безусловно, будет проводиться ежегодно, в 2018 году он начнет работать с марта, чтобы максимально предотвратить подобные нарушения в следующем курортном сезоне».