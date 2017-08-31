Взыскан многомиллионный долг по зарплате в пользу сотрудников ФСИН

Более 13 миллионов рублей взыскала судебный пристав-исполнитель отдела по Карасунскому округу г. Краснодара. Эта впечатляющая сумма сложилась из долга по заработной плате.

116 работников Федерального государственного унитарного предприятия «Строительное управление № 23 Федеральной службы исполнения наказаний» смогли получить честно заработанные деньги лишь после возбуждения исполнительного производства.

Судебный пристав-исполнитель Екатерина Разина предприняла весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». В результате выяснилась удивительная картина. Согласно ответу, предоставленному одним из банков, на счету организации-должника имелась необходимая сумма.

В общей сложности 13 миллионов 131 тысяча рублей были списаны со счета организации и перечислены её работникам. Остаётся неясным лишь вопрос: почему для выплаты зарплаты потребовалось вмешательство судебных приставов. Производство закончилось фактическим исполнением.

Стоит отметить, что в настоящий момент судебные приставы отдела по Карасунскому округу г. Краснодара ведут работу по взысканию с этой же организации крупной задолженности по налогам.