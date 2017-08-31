Рейд по взысканию налогов

Судебные приставы-исполнители Гулькевичского районного отдела совместно с сотрудниками налоговой инспекции провели рейд по взысканию налоговых задолженностей с жителей района.

В ходе рейда приставы прошли по адресам полутора десятков должников. Для восьмерых из них игнорирование погашения задолженности по налоговым платежам и уплаты пени окончилось арестом бытовой техники, принадлежащей селянам на праве собственности. Судебными приставами было составлено на месте 8 актов ареста такового имущества.

Четверо из владельцев арестованной техники изыскали возможность и средства и смогли погасить накопившиеся задолженности на суммы в несколько тысяч рублей в полном объеме. У остальных впереди установленный действующим законодательством Российской Федерации срок, по истечение которого арестованная бытовая техника будет изъята и передана на реализацию, средства от которой поступят на счет ведомства-взыскателя.

Гулькевичские приставы информируют жителей района: подобные рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе, и призывают своевременно гасить накопившиеся задолженности.