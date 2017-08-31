В Славянском районе пенсионер подозревается в убийстве сына сожительницы

Славянским межрайонным следственным отделом по краю возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 18-летнего сына сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 29 августа 2017 года пенсионер находился дома в станице Петровской вместе с сожительницей и ее сыном. Между ним и молодым человеком возник словесный конфликт. В ходе ссоры находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес один удар кухонным ножом в область грудной клетки сына сожительницы, убив его. Женщина, в свою очередь, сообщила о произошедшем в правоохранительные органы и вызвала сотрудников скорой медицинской помощи.

В настоящее время подозреваемый задержан, сегодня следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.