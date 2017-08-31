В Кущевском районе местная жительница предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну

Следственным отделом по Кущевскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну (ч.1 ст.109 УК РФ).

Установлено, что женщина проживала с тремя малолетними детьми в домовладении, расположенном в поселке Садовом. По версии следствия, днем 18 июня 2017 года она вышла из дома с младшим сыном, оставив двух малолетних детей одних. Во время ее отсутствия в помещении летней кухни в результате неосторожного обращения детей с огнем произошло возгорание. 7-летняя девочка смогла покинуть территорию, а ее 3-летний брат погиб. Причиной его смерти явилось отравление окисью углерода.

На период следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая действует по настоящее время.

Вину в инкриминируемом преступлении женщина признала в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.