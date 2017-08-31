В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Ейска, который оказывал услуги по катанию на водном аттракционе «Таблетка» не отвечающих требованиям безопасности

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Ейска Краснодарского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, 23 июля 2017 года 37-летний мужчина, находясь на берегу Таганрогского залива в станице Должанской Ейского района Краснодарского края, самостоятельно, без второго лица, ответственного за буксировку, что категорически запрещено, оказывал услуги по катанию на водном аттракционе «Таблетка» прикрепленного к катеру. Данная услуга стоила 300 рублей. В этот же день, в 16 часов 05 минут, житель Ейска катал пассажира. В ходе буксировки аттракциона он не избрал безопасную скорость и траекторию маневра, в результате чего пассажира выкинуло в открытое море. Потерпевший получил множественные повреждения на теле.

Проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан