〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Ейска, который оказывал услуги по катанию на водном аттракционе «Таблетка» не отвечающих требованиям безопасности

Четверг, 31 августа 2017 12:49
Оцените материал
(0 голосов)

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Ейска Краснодарского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, 23 июля 2017 года 37-летний мужчина, находясь на берегу Таганрогского залива в станице Должанской Ейского района Краснодарского края, самостоятельно, без второго лица, ответственного за буксировку, что категорически запрещено, оказывал услуги по катанию на водном аттракционе «Таблетка» прикрепленного к катеру. Данная услуга стоила 300 рублей. В этот же день, в 16 часов 05 минут, житель Ейска катал пассажира. В ходе буксировки аттракциона он не избрал безопасную скорость и траекторию маневра, в результате чего пассажира выкинуло в открытое море. Потерпевший получил множественные повреждения на теле.

Проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

Прочитано 35 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Кущевском районе местная жительница предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.