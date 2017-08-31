Наталья Костенко приняла участие в открытии выставки «Искусство молодых»

31 августа 2017 года в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко при поддержке Министерства культуры Краснодарского края открылась выставка учеников Заслуженного художника России Сергея Дмитриевича Воржева. Депутат Государственной думы от «Единой России» Наталья Костенко приняла участие в церемонии открытия выставки и подчеркнула важность поддержки молодых мастеров искусств для улучшения имиджа Краснодарского края и приумножения культурного наследия Кубани.

В экспозицию вошло около 100 произведений живописи и графики пятнадцать молодых художников Кубани. Выставка демонстрирует плоды творчества школы живописи Сергея Воржева, созданной им десять лет назад в 1997 г. и посвящается знаменательной дате - 80-летию образования Краснодарского края.

«В каждом человеке со дня его рождения живет художник. Наступает момент, когда человек осознает, что ему жизненно необходимо рисовать. Преображение происходит в разное время, спонтанно и неожиданно. Это может случиться в детстве, юности или уже в зрелом возрасте, как случилось с Ван Гогом. Наша школа живописи ставит своей задачей помочь таким людям стать профессиональными художниками. Но самое главное - они становятся счастливыми, живопись наполняет их жизнь великим смыслом и позволяет реализовать себя в вечном искусстве», - говорит художник.

На выставке представлены работы Юлии Кудиной, молодой, но уже известной краснодарской художницы. Как и у ее учителя, основой творчества стало бытописательство жизни кубанских казаков, ее работы представляют собой сбалансированные композиции, которые живо описывают неповторимый колорит простой кубанской жизни. В работах художницы прослеживается связь с характерными для школы Воржева сюрреалистическими пейзажами кубанских хуторов. На выставке экспонируются также произведения Александры Миллер ("Девушка в бархатном платье", "Лицедеи"), Елены Стребань ("Амазонки"), Елены Ткач ("Под небом золотым", "Клеопатра", "Розовая пантера") и других молодых художников Кубани, многие из которых являются лауреатами и призерами международных, республиканских и краевых профессиональных выставок, регулярно проводят групповые и персональные выставки в России и за рубежом.

«Я много лет являюсь поклонником творчества Сергея Воржева. У меня дома много картин этого художника и часто в качестве подарка, когда я хочу, чтобы человек понял Кубань и полюбил ее так же, как и я, дарю картины кисти нашего земляка. Потому что его творчество — стало уже неотъемлемой частью культурного кода Кубани, в нем сосредоточено и отражено, все что мы любим в нашем крае — солнце, самобытная культура, присущие кубанцам оптимизм, душевность и чувство юмора, труд и быт простого человека. Все это присуще и картинам его учеников. Его картины понятны не только взрослым, но и детям. Именно поэтому в этом году празднования 80-летия основания Краснодарского края мы совместно с Сергеем Воржевым подарили первоклашкам Курганинского, Лабинского, Отрадненского, Новокубанского районов, которые я курирую как депутат Госдумы, а также ряда школ Краснодара школьное расписание с иллюстрациями картин этого замечательного художника. Я рада, что у такого прекрасного мастера выросла такая достойная смена. Вы знаете, самый богатый человек не тот, который имеет какое-либо сокровище и тайно хранит его для себя, а тот, кто щедро делится им с окружающими людьми, конвертируя его в позитивные эмоции и творчество, новых друзей и единомышленников. Воржев пропагандирует в своей жизни именно такой подход. И эта выставка означает, что культурное наследие Кубани будет приумножаться и еще больше людей внутри страны и за ее пределами смогут познакомиться с нашим краем и полюбить Кубань, как любит ее Воржев, и мы - поклонники его таланта», - сказала депутат Госдумы Наталья Костенко.

Наталья Костенко также поблагодарила Министерство культуры Краснодарского края за поддержку в организации выставки и выразила надежду, что со временем площадок, где бы могли проявить себя молодые таланты и где можно было бы познакомиться с их творчеством, станет на Кубани больше.