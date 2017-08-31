Краснодарский край – лидер по потерям страховщиков ОСАГО от мошенников-автоюристов

Краснодарский край стал лидером по потерям страховщиков ОСАГО от мошенников: размер нестраховых выплат (накладных расходов) в судах, спровоцированных автоюристами, по итогам 1 полугодия 2017 года превысил 1,25 млрд рублей. По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА) за год этот показатель вырос на 160%.

В 1 полугодии 2016 года сумма основного требования (страховая выплата) в рамках судебного производства в Краснодарском крае составила 541,9 млн рублей, что превысило размер накладных расходов всего на 13%. Подобная пропорция сохранилась и по итогам первого полугодия 2017 года, однако размер ущерба вырос почти в 2,3 раза.

Как пояснил президент РСА Игорь Юргенс, подобная статистика наглядно демонстрирует масштаб ущерба рынку ОСАГО от деятельности криминальных автоюристов: «Их главная задача – попасть в суд, минуя процедуру досудебного урегулирования, чтобы получить как можно больше нестраховых выплат - штрафы по закону о защите прав потребителей (ЗоЗПП), оплату услуг экспертизы и экспертов, пени и т.п.».

В Краснодарском крае на выплаты, наложенные на страховщика по решению суда в соответствии с ЗоЗПП, по итогам 1 полугодия 2017 г. потрачено почти 963,3 млн рублей, на прочие расходы – 286,7 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года их размер увеличился на 195% и 87% соответственно.

«Это невероятные цифры, особенно, если учесть, что пострадавшему в ДТП, как правило, достается не более 10%, и то, если повезет, - комментирует Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт. – С учетом того, что автовладелец при решении вопроса с оценкой величины ущерба предпочитает все решать в досудебном порядке, можно почти со 100% уверенностью сказать, кто на самом деле приходит в суд и зачем. И в чью пользу. Отмечу также, что по статистике ГИБДД, в целом по РФ отмечается существенное снижение количества аварий, однако, в Краснодарском крае частота страховых случаев не меняется (5,9%-6%), а в РФ в среднем она даже увеличилась на 0,5%. Ошибка? Не думаю».

В целом по стране накладные расходы страховщиков в судах выросли на 55% - до 8,7 млрд рублей, объем страховых выплат по суду в первом полугодии 2017 года составил 7,9 млрд рублей. Таким образом, непрофильных выплат, которые не имеют отношения к стоимости ремонта транспортного средства, стало на 10% больше.

«В первом полугодии отмечена негативная тенденция – неравное соотношение между страховыми и нестраховыми выплатами в пользу последних, то есть непрофильных для компаний выплат. Их практически на 1 млрд больше, чем тех, которые делаются в отношении поврежденного имущества. Это говорит о предпринимательском интересе к деньгам, которые пошли на выплаты не потребителям, а недобросовестным посредникам и мошенникам», - отметил И.Юргенс.

Основными способами работы криминальных автоюристов являются: фальсификация договоров цессии и доверенностей, фальсификация экспертизы, проведение экспертизы не по Единой методике, фальсификация ДТП, повреждений, нарушение порядка досудебной претензии - направление по почте пустых претензий, решение судов на выплату по поддельным бланкам полисов, завышение стоимости услуг и экспертизы в суде и услуг самих криминальных автоюристов, поддельные исполнительные листы.

Наиболее проблемными регионами с точки зрения выплат по суду остаются Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская области.