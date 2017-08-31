Краснодарский следственный отдел на транспорте Южного СУТ СК России информирует

Экстремизм и терроризм являются актуальными проблемами современного общества, представляя собой крайне не приемлемые проявления общественной, религиозной и политической деятельности.

Экстремистская деятельность представляет собой деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на: насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации (далее – РФ); подрыв безопасности РФ; захват или присвоение властных полномочий; создание незаконных вооруженных формирований; осуществление террористической деятельности; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; унижение национального достоинства; осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности (ст. 1 Федерального закона РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).

Таким образом, экстремистская деятельность - способ достижения целей, прямо противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, представляющая угрозу нормальным развитию и функционированию правового государства.

Одной форм осуществления экстремистской деятельности является терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий (Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»). Террористы пытаются воздействовать, прежде всего, на общество и общественное мнение. Они, в первую очередь, хотят запугать людей.

С учетом общественной опасности перечисленных явлений Уголовным Кодексом Российской Федерации посвящены главы: 24 и 29, включающие в себя ряд статей, устанавливающих уголовную ответственность и наказание за экстремистскую и террористическую деятельность.

Только совместные действия государственных структур и гражданского общества могут стать действенным фактором противодействия распространению экстремизма, терроризма в России, достижения и сохранения подлинного гражданского мира в обществе.



За истекший период 2017 года году на территории обслуживания Краснодарского СОТ не зарегистрированы сообщения о преступлениях экстремистского и террористического характера. Тем не менее, если Вы столкнулись с проявлением экстремизма, попытками разжигания межнациональной или религиозной розни, располагаете какой-либо информацией, которая может помочь в борьбе с терроризмом и экстремизмом, просим сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам доверия.





Помощник руководителя Краснодарского СОТ Южного СУТ СК России капитан юстиции Д.В. Росляков