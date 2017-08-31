Краснодарский следственный отдел на транспорте Южного СУТ СК России информирует

Экстремизм и терроризм являются актуальными проблемами современного общества, представляя собой крайне не приемлемые проявления общественной, религиозной и политической деятельности.
Экстремистская деятельность представляет собой деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на: насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации (далее – РФ); подрыв безопасности РФ; захват или присвоение властных полномочий; создание незаконных вооруженных формирований; осуществление террористической деятельности; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; унижение национального достоинства; осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности (ст. 1 Федерального закона РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).
Таким образом, экстремистская деятельность - способ достижения целей, прямо противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, представляющая угрозу нормальным развитию и функционированию правового государства.
Одной форм осуществления экстремистской деятельности является терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий (Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»). Террористы пытаются воздействовать, прежде всего, на общество и общественное мнение. Они, в первую очередь, хотят запугать людей.
С учетом общественной опасности перечисленных явлений Уголовным Кодексом Российской Федерации посвящены главы: 24 и 29, включающие в себя ряд статей, устанавливающих уголовную ответственность и наказание за экстремистскую и террористическую деятельность.
Только совместные действия государственных структур и гражданского общества могут стать действенным фактором противодействия распространению экстремизма, терроризма в России, достижения и сохранения подлинного гражданского мира в обществе.
За истекший период 2017 года году на территории обслуживания Краснодарского СОТ не зарегистрированы сообщения о преступлениях экстремистского и террористического характера. Тем не менее, если Вы столкнулись с проявлением экстремизма, попытками разжигания межнациональной или религиозной розни, располагаете какой-либо информацией, которая может помочь в борьбе с терроризмом и экстремизмом, просим сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам доверия.
Помощник руководителя Краснодарского СОТ Южного СУТ СК России капитан юстиции Д.В. Росляков
Краснодарский следственный отдел на транспорте Южного СУТ СК России информируетЧетверг, 31 августа 2017 22:24
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Экстремизм и терроризм являются актуальными проблемами современного общества, представляя собой крайне не приемлемые проявления общественной, религиозной и политической деятельности.