Иллюзия правоты, или Как армавирская бизнесвумен пытается убедить всех, что она не виновата…

Когда белое называют черным, а черное — белым, это не может не возмущать. Тем более когда виновных называют пострадавшими, а судей, неукоснительно соблюдавших букву закона, называют «карманными» и необъективными.

Напористость на руку

Уже не первый раз армавирская предпринимательница Сартания пытается убедить суд, а через СМИ и общественность, что ее незаконно заставляют выплатить компенсацию за материальный ущерб, понесенный гражданином Р. М. Магомадовым в результате пожара на складе города Армавира. Ее напористость такова, что после всех судебных инстанций ее кассационную жалобу принял к рассмотрению Верховный Суд РФ. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ должна слушать жалобу пятого сентября 2017 года. Хотя высокие профессионализм и компетентность судей Верховного Суда РФ позволяют надеяться, что вина останется виной и за нее ответят именно те, кто не соблюдал правила противопожарной безопасности.

Пожар на армавирском складе по адресу: ул. Володарского, 1, произошел 19 ноября 2015 года. От него пострадали несколько предпринимателей. Ущерб Р. М. Магомадова, который хранил на складе мебель, привезенную из Китая, составил 23558982 руб. 93. коп.

И это не его личные прикидки, как пишут журналисты одной из краевых газет. На каждую копейку этой суммы есть подтверждающие бухгалтерские документы. И Армавирский городской суд, вопреки мнению «несогласных», вполне обоснованно принял решение взыскать с владельца помещений Хачатурьяна, ООО «Склад» и индивидуального предпринимателя Сартании солидарно в пользу Р. М. Магомадова всю сумму убытков — 23558982 руб. 93 коп.

По общему правилу за противопожарную безопасность в отношении имеющихся в собственности помещений ответственность несет арендодатель. Но и арендатор должен соблюдать нормы и правила пожарной безопасности, технические, экологические и санитарные нормы и правила, не допуская причинения ущерба иным лицом своим противоправным поведением.

Выводы экспертизы однозначны

Судья Армавирского городского суда Г. Н. Съемщикова в рамках рассмотрения иска Р. М. Магомадова о взыскании убытков, причиненных пожаром, в соответствии с законом приняла судебную экспертизу об установлении причин возгорания, проведенную с целью установления лиц, виновных в возникновении возгорания, и недопущения однобокого трактования выводов ФБГУ «Испытательная пожарная лаборатория» о недостатках конструкции и изготовления электропроводки.

ООО «Энерго», привлеченное для проведения экспертизы, имеет свидетельство соответствующей СРО в данной отрасли деятельности, в том числе предусматривающее право контролировать работы в области электроснабжения, выполнять работы по установлению причин, приведших к возгораниям.

ООО «Энерго» имеет юридический адрес: г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 147. Из-за этого авторы журналистского материала в поддержку Сартании незамедлительно и голословно делают вывод о аффилированности данной организации фирме, возглавляемой Р. М. Магомадовым (так, основной офис ее располагается там же), только по причине территориального расположения. Но нигде в статье не указывается при этом, что по данному адресу расположено с десяток организаций, принадлежащих различным собственникам.

Результаты двух экспертных исследований — ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы „Испытательная пожарная лаборатория” по Краснодарскому краю» и ООО «Энерго» однозначны. Выводы, сделанные экспертами, конечно же, не выгодны для Сартании. Согласно им очаг возгорания находился слева от входа, внутри складских помещений, которые арендовала Сартания.

Пожар произошел в ноябре, когда на улице было уже холодно. Чтобы сделать условия пребывания в неотапливаемых помещениях более или менее сносными, работники склада использовали калориферы. Их оставляли включенными даже на ночь. Как следует из заключений специалистов, это-то и послужило причиной пожара. Электронагревательные приборы в складском помещении, арендуемом Сартанией, использовались без устройств тепловой защиты. Да и к тому же подключились к электропроводке, расположенной до щита учета электроэнергии.

Справедливо, что суд первой инстанции при таких обстоятельствах, внимательно изучив материалы дела, принял справедливое решение удовлетворить иск Р. М. Магомадова к ООО «Склад», предпринимателю Сартании, Хачатурьяну.

Плоды бурной фантазии

Непонятно, почему журналист, написавший материал в защиту предпринимательницы Сартании, считая ее дело «простым, как амеба», берет на себя смелость употреблять такие словосочетания, как «местечковая Фемида», которая умеет совершать «зигзаги и загогулины, что из потерпевшей вдруг превращаешься в… виновную». Прибегая к бурной фантазии, он почему-то решил, что экспертное ООО «Энерго» «не сертифицировано» и его заключения «сомнительны». Плохо автор исследовал ситуацию, ой как плохо! Ведь не вникал же в суть дела — принял на веру то, что ему было сказано, и написал вполне себе эмоционально, но неубедительно про то, что якобы «Армавирский городской суд является „карманным” для олигарха Магомадова Р. М.»… Всё это выглядит крайне грубо и непрофессионально, а главное — необоснованно!

Но вот что интересно: апелляционная жалоба Сартании в краевом суде была удовлетворена. Эту жительницу Армавира почему-то исключили из числа ответчиков. Вроде бы как она подуспокоилась, ведь решение Армавирского городского суда было отменено в части взыскания с нее суммы ущерба. Но радость ее была кратковременной, ведь в кассационной инстанции всё вернулось на круги своя: все виновные должны заплатить сумму ущерба. К тому же в рассмотрении ее «ответной» кассационной жалобы Сартании отказали.

Когда не хочется платить

Но, вероятно, предприимчивой женщине очень не хочется платить — отдавать долги, тем более такие большие.

В целях обеспечения исковых требований Р. М. Магомадова определением судьи Армавирского городского суда от 18.12.2015 года по данному гражданскому делу был наложен арест на имущество в пределах суммы исковых требований в размере 23558982 руб. 93 коп., в том числе на зарегистрированное на имя А. В. Сартании: жилой дом в г. Армавире, производственную базу (нежилые помещения) по улице Линейной, 31, в Армавире, автомобиль «Нисан Кашкай» и автомобиль «Нисан Жук». На момент вынесения судом определения арест был наложен на нежилое здание площадью 622,5 кв. м (здание производственного цеха) по адресу: г. Армавир, ул. Линейная, 31.

В ходе исполнительного производства стало известно, что А. В. Сартания зарегистрировала на свое имя еще семь объектов по этому же адресу: ул. Линейная, 31, общей площадью 1803,2 кв. м, которые располагаются на земельном участке по тому же адресу площадью 6290 кв. м.

В период с января по апрель 2016 года указанные объекты недвижимости неоднократно были реализованы третьим лицам по одинаковой стоимости — 2200000 руб., хотя только кадастровая стоимость земельного участка составляет порядка 10 млн руб., а кадастровая стоимость самих зданий и сооружений составляет порядка 11 млн руб.

А. В. Сартания как ответчик по гражданскому делу знала о наложенных судом на ее имущество арестах, но сделки с недвижимым имуществом тем не менее заключены. Суд пришел к выводу о том, что не имеется законных оснований рассматривать нежилые помещения в отрыве от прав на земельный участок, на котором они расположены, и принял решение продать с публичных торгов все объекты недвижимости, расположенные по ул. Линейной, 31. В настоящее время А. В. Сартанией обжалуются результаты оценки, проведенной ФССП (сумма оценки одного здания производственного цеха и 2/10 доли земельного участка составила 4893428 руб. по данным ООО «Независимая экспертная компания „ФАВОРИТ”»), а также экспертом-оценщиком в рамках рассмотрения гражданского дела: она не согласна с установленной стоимостью арестованного здания производственного цеха и части земельного участка и считает ее заниженной, в то время как сама реализовала семь зданий и 8/10 доли земельного участка по тому же адресу всего за 2200000 руб.

На сегодняшний день с А. В. Сартании взыскана мизерная по сравнению с долгом сумма в размере 34125,59 руб. Кроме того, арестованные автомобили А. В. Сартания и по настоящее время не передала в счет погашения долга.

Предпринимательница пытается, по всей видимости, прилюдно доказать свою финансовую несостоятельность. Как нам стало известно, в настоящее время предпринимательскую деятельность ответчица теперь осуществляет через сына — студента первого курса, открывшего ИП сразу после пожара третьего декабря 2015 года, а также через гражданского мужа. Об этом нам поведали предприниматели делового Армавира.

Статья в краевой газете, представленная в Интернете на обзор неограниченного круга лиц, в контексте содержит указание на безнаказанность якобы олигарха Р. М. Магомадова и судей Армавирского городского суда: заместителя председателя суда Г. Н. Съемщикову и федерального судью Н. А. Рылькова — и, на наш взгляд, в значительной мере намекает на коррупционную составляющую при рассмотрении указанных гражданских дел, что является ничем иным, как законодательно наказуемым голословным и не подтвержденным документально вымыслом авторов статьи! Законность принимаемых решений проверяется судами вышестоящих инстанций! К тому же по аналогичному гражданскому делу, связанному с возмещением ущерба по указанному пожару, судом первой инстанции с А. В. Сартании не был взыскан причиненный ущерб, но судом вышестоящей инстанции — Краснодарским краевым судом ответственность предпринимательницы была установлена и признана в соответствии с действующим законодательством. Вследствие этого можно сделать объективный вывод, что во всех делах соблюдается действующее законодательство РФ и никакого вмешательства «извне» и влияния на суд не существует.

На днях стало также известно, что Р. М. Магомадовым в установленном законом порядке подготовлены и поданы обращения на незаконные действия редакции краевой газеты и ее авторов в Роскомнадзор, прокуратуру и МВД России.

Марина ФЕДОРОВА