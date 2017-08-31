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В России решили уменьшить дорожные знаки

Четверг, 31 августа 2017 22:29
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Вслед за Москвой по всей территории России будут использоваться дорожные знаки уменьшенного формата. Об этом журналистам сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».
По его словам, такое решение было поддержано на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. «До конца года будут приняты соответствующие изменения в стандарты», — заявил чиновник, отвечающий в московской мэрии за транспорт и дорожную инфраструктуру.
Также комиссия поддержала идею снижения общего количества дорожных знаков, сообщающих информацию вспомогательного характера, добавил Ликсутов.
Помимо столицы, эксперимент по использованию знаков уменьшенного размера проводился в Санкт-Петербурге, Саратове и Владимире. Как сообщало агентство «Москва», обновленные знаки по размеру в полтора раза меньше прежних. Они не закрывают архитектуру домов и при этом хорошо заметны для водителей.

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