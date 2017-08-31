Глава сочинской полиции возглавил ГУ МВД РФ по Белгородской области

Администрация Белгородской области сообщила, что заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов представил личному составу управления внутренних дел региона нового руководителя — Василия Умнова, который до сегодняшнего дня возглавлял УВД Сочи.

Генерал-майор полиции Умнов работал начальником городского управления МВД Сочи с 2010 года, с 2013 года имел статус заместителя ГУ МВД по Краснодарскому краю.