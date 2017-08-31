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Глава сочинской полиции возглавил ГУ МВД РФ по Белгородской области

Четверг, 31 августа 2017 22:31
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Администрация Белгородской области сообщила, что заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов представил личному составу управления внутренних дел региона нового руководителя — Василия Умнова, который до сегодняшнего дня возглавлял УВД Сочи.
Генерал-майор полиции Умнов работал начальником городского управления МВД Сочи с 2010 года, с 2013 года имел статус заместителя ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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