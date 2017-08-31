На Кубани в армию призвали 5,5 тысяч человек

Согласно обнародованным чиновниками данным, всего во время весеннего призыва в соответствии с заданием Генерального штаба на военную службу от Краснодарского края призвали 5,5 тысячи человек, а от Краснодара — 779 человек.

Во время осеннего призыва эту норму для столицы Кубани увеличат на 200 человек − до 979 призывников.

Кроме того, в Краснодарском крае за последние три года увеличилось число людей, скрывающихся от военкомата. По состоянию на 15 июля в Краснодаре в розыске по такой причине находятся 1 988 человек.