На Кубани в армию призвали 5,5 тысяч человек

Согласно обнародованным чиновниками данным, всего во время весеннего призыва в соответствии с заданием Генерального штаба на военную службу от Краснодарского края призвали 5,5 тысячи человек, а от Краснодара — 779 человек.
Во время осеннего призыва эту норму для столицы Кубани увеличат на 200 человек − до 979 призывников.
Кроме того, в Краснодарском крае за последние три года увеличилось число людей, скрывающихся от военкомата. По состоянию на 15 июля в Краснодаре в розыске по такой причине находятся 1 988 человек.
На Кубани в армию призвали 5,5 тысяч человекЧетверг, 31 августа 2017 22:32
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Согласно обнародованным чиновниками данным, всего во время весеннего призыва в соответствии с заданием Генерального штаба на военную службу от Краснодарского края призвали 5,5 тысячи человек, а от Краснодара — 779 человек.
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