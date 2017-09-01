Выставка MITEX объявляет о запуске новой версии своего официального сайта. Адрес сайта не изменился – www.mitexpo.ru. Новая версия сайта адаптирована под современные требования лаконичной и четкой подачи информации, при этом полностью сохраняет все важные функции выставочного СМИ. Подробнее
Новости участников MITEX 2017.
Компания Инструм-Агро начала производство новинок снеговых лопат из первичного пластика под собственными марками «Умка», «Тибет», «Пингвин», «Эльбрус», «Монблан»
Высокотехнологичные материалы и интересные дизайнерские решения сделают этот товар хитом зимнего сезона 2017-2018. Подробнее
Компания «Мастер-Инструмент» представит широкий ассортимент строительных и садовых тачек, колес, лестниц и трансформеров, а также более 30 новинок из своего ассортимента
Наличие собственного производства, складов и автопарка позволяет нам продавать нашу продукцию по выгодным ценам по всей России и странам СНГ. Подробнее
Новация на российском рынке от компании ELECTROLITE
Популярная в Ростовской области и далеко за ее пределами компания ELECTROLITE, является импортером портативных мини электростанций переменного тока. Продукция ELECTROLITE изготовлена с применением современных технологий и материалов, сертифицирована на соответствие строгим требованиям по качеству и безопасности, принятым в России и Европе. Подробнее
Генеральный спонсор выставки – Группа Компаний STIHL
Выставка MITEX объявляет о запуске новой версии своего официального сайтаПятница, 01 сентября 2017 11:04
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Выставка MITEX объявляет о запуске новой версии своего официального сайта. Адрес сайта не изменился – www.mitexpo.ru. Новая версия сайта адаптирована под современные требования лаконичной и четкой подачи информации, при этом полностью сохраняет все важные функции выставочного СМИ. Подробнее