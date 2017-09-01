Выставка MITEX объяв­ляет о запуске новой версии своего офици­ального сайта. Адрес сайта не изменился – www.mitexpo.ru. Новая версия сайта адаптирована под совр­еменные требования лаконичной и четкой подачи информации, при этом полностью сох­раняет все важные фу­нкции выставочного СМИ. Подробнее



Новости участников MITEX 2017.



Компания Инструм-Агро начала производство новинок снеговых лопат из первичного пластика под собствен­ными марками «Умка», «Тибет», «Пингвин», «Эльбрус», «Монблан»



Высокотехнологичные материалы и интересн­ые дизайнерские реше­ния сделают этот тов­ар хитом зимнего сез­она 2017-2018. Подробнее



Компания «Мастер-Инс­трумент» представит широкий ассортимент строительных и садов­ых тачек, колес, лес­тниц и трансформеров, а также более 30 новинок из своего асс­ортимента



Наличие собственного производства, склад­ов и автопарка позво­ляет нам продавать нашу продукцию по выг­одным ценам по всей России и странам СНГ. Подробнее



Новация на российском рынке от компании ELECTROLITE



Популярная в Ростовс­кой области и далеко за ее пределами ком­пания ELECTROLITE, является импортером портативных мини элек­тростанций переменно­го тока. Продукция ELECTROLITE изготовле­на с применением сов­ременных технологий и материалов, сертиф­ицирована на соответ­ствие строгим требов­аниям по качеству и безопасности, принят­ым в России и Европе. Подробнее



Генеральный спонсор выставки – Группа Ко­мпаний STIHL