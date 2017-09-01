В Краснодаре состоится настоящая стилизованая ВЕЛОСВАДЬБА "Любовь и голуби"

Какие ассоциации вызывает у вас слово "свадьба"? Кортеж из автомобилей, белое пышное платье, лимузин, шампанское и битье бокалов? На свадьбе Александра и Любови ничего этого не будет! Ведь у них будет велосвадьба в стиле "Любовь и голуби"! Почему? Потому что они очень любят велосипеды и фильм "Любовь и голуби"!

Вдохновившись атмосферой фильма, ребята решили стилизовать таким образом свой праздник.

Кроме этого, жених и невеста будут рады разделить этот день со своими друзьями, велосипедистами из Краснодара и края и всеми людьми, кто поддерживает новые нестандартные идеи. Так же будет здорово, если участники парада поддержат стиль свадьбы и наденут тельняшки и кепки, носочки под босоножки и платки на голову.

Все желающие принять участие в свадебном велопараде приглашаются

21 сентября в 12 часов

к магазину "Семейный Магнит" на ул. Солнечной.