«Кубаньводкомплекс» пресекает незаконные подключения к сетям

Специалисты государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» за два последних месяца лета выявили на Таманском полуострове 12 несанкционированных подключений к централизованным системам водоснабжения. Из них 10 нелегальных врезок и два случая вмешательства в работу прибора учета с использованием магнита. Среди нарушителей юридические лица и физлица.

«К сожалению, для некоторых жителей соблазн пользоваться питьевой водой, при этом, не оплачивая ее стоимость, очень велик. Люди не задумываются о том, что эти действия являются противоправными и влекут за собой весьма серьезные последствия. Законом определены достаточно суровые штрафные санкции в отношении лиц, самовольно подключившимся к инженерным сетям. Не зря в народе говорят, что скупой платит дважды», - рассказала начальник службы сбыта РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Татьяна Фарыга.

Самовольным считается не только присоединение, которое было произведено без участия технического надзора со стороны водоканала, но и переустройство без ведома службы сбыта «Таманского группового водопровода» водопроводных выпусков, вводов, водомерных узлов и самовольное снятие и замена приборов учета, отсутствие договора на водопользование.

Самовольные врезки, приводящие к бесконтрольному использованию питьевой воды, наносят существенный материальный ущерб предприятию, а также негативно влияют на работу водопровода. Самовольный монтаж, как правило, ведется без необходимых в таких случаях промывки и дезинфекции сетей. Попавшая в водопровод грязь, может стать причиной ухудшения качества питьевой воды. К тому же незаконные подключения создают дополнительную непредусмотренную нагрузку, что приводит к авариям на водоводах, снижению давления подачи воды.

Выявить факты безучетного водопотребления, то есть попросту хищений воды, в производственном, административном и коммунально-бытовом секторах позволяют периодические плановые и внеплановые проверки. Они проводятся регулярно с привлечением представителей местного самоуправления и правоохранительных органов. По выявленным фактам составляются акты, производятся отключения нелегальных потребителей, а с «самовольщиков» взыскивают причиненный предприятию ущерб. Таким образом, нарушителям грозит не только штраф за незаконное присоединение к водопроводным сетям, но и плата за хищение воды в течение длительного времени. Так, например, «экономному» жителю поселка Кучугуры Темрюкского района за нелегальную врезку трубы придется раскошелиться более чем на 90 тысяч рублей.

«Все должны понимать, что за водопроводную воду нужно платить так же, как за любой товар, который покупаем в магазине. РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» получает воду из поверхностных источников – реки Кубань и реки Казачий Ерик. Чтобы эту воду подать на станцию очистки воды, очистить и доставить в дома и учреждения 28 населенных пунктов Таманского полуострова, необходимо специальное оборудование, сложная система сооружений и коммуникаций, многокилометровые водопроводы. Все это требует немалых расходов на химреагенты, эксплуатацию оборудования и поддержание всей системы водоснабжения в рабочем состоянии. Но это еще не все. Себестоимость воды определяют и неучтенные потери. Поэтому чем больше хищений воды, тем дороже она обходится законопослушным потребителям», - пояснила Татьяна Фарыга.

Сообщить о фактах незаконного использования воды можно по телефонам: диспетчерской службы: 8-86148-90-552 (работает в круглосуточном режиме), службы сбыта: 8-86148-91-473 (работает в будние дни с 08:00 до 17:00 часов).