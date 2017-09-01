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В Сочи директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Пятница, 01 сентября 2017 11:59
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Следственным отделом по Центральному району города Сочи краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Союзавтострой». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере производства общестроительных работ по возведению зданий, предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и прибыль за период работы с января 2012 года по декабрь 2014 года, внеся в них ложные сведения. В результате он уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 28,9 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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