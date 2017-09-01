В Гулькевичском районе бывший сотрудник полиции, скрывавшийся от следствия 7 лет, признан виновным в покушении на мошенничество

Собранные следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему старшему оперуполномоченному отделения уголовного розыска ОВД по Гулькевичскому району Виктору Каминскому. Он признан виновным в покушении на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ в ред. ФЗ от 08.12.2003 №162-ФЗ).

Следствием и судом установлено, что 9 июля 2010 года Каминский, состоя на указанной должности, вместе с коллегой (ранее осужденным за совершение данного преступления) из корыстной заинтересованности с целью личного обогащения, ввели в заблуждение местного жителя о возможности привлечения последнего к уголовной ответственности за совершение им якобы хищения. За их бездействие они потребовали у мужчины 100 тысяч рублей, которые он им передал в тот же день. Между тем, сотрудники полиции не обладали полномочиями по привлечению местного жителя к уголовной ответственности, кроме того они заведомо знали о его невиновности. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, спустя несколько дней они вновь потребовали от потерпевшего денежные средства, однако мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. 14 июля 2010 года заявитель поместил 30 тысяч рублей в ранее указанный сотрудниками полиции тайник на обочине гравийной автодороги «Гулькевичи-Соколовское». Довести свой преступный умысел до конца полицейские не смогли, поскольку их действия были пресечены.

После совершения преступления Каминский скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. В июле 2017 года мужчина был задержан на территории города Армавира. Второй фигурант в апреле 2012 года был осужден Гулькевичским районным судом за совершение данного преступления.

Приговором суда Каминскому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.