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Сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации поздравили воспитанников Ростовского центра помощи детям с ограниченными возможностями здоровья № 4 с Днем знаний - 1 сентября

Пятница, 01 сентября 2017 13:12
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В честь Дня знаний 1 сентября сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации посетили ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям № 4. К началу нового учебного года воспитанникам детского дома по традиции были вручены подарки. Для гостей силами воспитанников и педагогов был организован тематический праздничный утренник, в ходе которого ребята продемонстрировали как номера художественной самодеятельности, так и спортивные и трудовые навыки, знания и смекалку. 1-й заместитель руководителя Южного следственного управления на транспорте поздравил коллектив и воспитанников детского дома с Днем знаний.
На протяжении нескольких лет сотрудники следственного управления посещают детей и поздравляют их со всеми праздниками.
Прощаясь, представители управления пожелали своим юным друзьям интересных открытий и отличного настроения на весь учебный год.


Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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