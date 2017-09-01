Наталья Костенко объявила конкурс среди студентов-юристов Кубани на соискание должности общественного помощника депутата Государственной Думы.

В первый день учебного года депутат Госдумы от Краснодарского края, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко встретилась со студентами юридического факультета Кубанского Государственного университета. На старте новой осенней думской сессии она рассказала о законотворческой деятельности российского парламента, а также своей ежедневной работе в качестве заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, общественным и религиозным организациям и координатора законотворческих инициатив ОНФ. Костенко отметила, что назрела необходимость более активного вовлечения молодых специалистов, в первую очередь юристов в решение актуальных проблем края и страны. Ведь им предстоит в самое ближайшее время формировать будущее России таким, каким они хотят его видеть, а для этого уже сегодня на всех уровнях власти необходимо создавать различные возможности и инструменты.

В связи с этим Наталья Костенко решила объявить конкурс среди студентов-старшекурсников юридических вузов и колледжей Краснодарского края на соискание должности помощника депутата Государственной Думы РФ на общественных началах.

Конкурс будет проходить в три этапа. Первый этап предполагает выполнение одного тематического задания на всех, пожелавших принять в этом необычном соревновании участников: начинающий юрист должен будет самостоятельно разобраться в одной из актуальных проблем края и предложить для нее законодательное или иное нормативное урегулирование.

На втором этапе каждый из участников конкурса получит персональное задание, связанное с реальными вопросами, поставленными жителями Кубани в обращениях в адрес депутата Госдумы Натальи Костенко и совместно с депутатом добиться решения конкретной проблемы конкретного гражданина.

Третий этап конкурса предполагает участие конкурсантов в непосредственной работе депутата — в приемах граждан.

И на заключительном, четвертом этапе будущие юристы примут участие в одном из заседаний Экспертного Совета фракции «Единая Россия» по развитию гражданского общества и СМИ, работу которого возглавляет Наталья Костенко.

Победители, как отмечено в самом названии конкурса, получат должности помощников депутата Государственной Думы на общественных началах, а остальные лауреаты — возможность пройти парламентскую практику и участвовать в качестве экспертов при решении депутатом актуальных для Кубани проблем.

«Это хорошая возможность для талантливых и активных ребят проявить себя, еще до начала работы по специальности получить необходимые навыки и рекомендации, понять как устроены органы власти, а главное, уже сейчас попробовать свои силы и внести реальный вклад в развитие родного края», - прокомментировала Наталья Костенко.

По ее словам, участниками конкурса могут стать не только студенты юридического факультета Кубанского Государственного университета, но и учащиеся юридических факультетов других вузов, а также профильных средне специальных учебных заведений районов края.