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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Тимашевском районе

Пятница, 01 сентября 2017 19:32
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В среду, 6 сентября 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в Тимашевском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации Тимашевского межрайонного следственного отдела по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, 165 а.

Записаться на прием можно непосредственно в Тимашевском межрайонном следственном отделе или по телефону: 8 (861-30) 4-63-61.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

 

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