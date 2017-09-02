Российские миллиардеры стали богаче на 17 млрд долларов

Так, самый богатый человек в России, по версии BBI, — глава и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние насчитывает 18,4 миллиарда долларов. Прирост с начала года составил почти полтора миллиарда.

Следом идет президент «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием 17,5 миллиарда долларов. Прирост — 905 миллионов. На третьем месте — глава совдира НЛМК Владимир Лисин с 16,6 миллиарда долларов. Прирост — 3,47 миллиарда.

Далее по списку идут владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман, основатель USM Holgings Алишер Усманов, а также глава «Лукойла» Вагит Алекперов и Михаил Прохоров. Закрывает десятку крупнейших российских бизнесменов владелец Volga Group Геннадий Тимченко.

Исходя из BBI, можно сделать вывод, что в целом 500 богатейших людей планеты владеют 5,112 триллиона долларов (по состоянию на полдень 1 сентября). Сильнее всего уменьшилось состояние Хуэя Ка Яна, основателя Evergrande Real Estate Group (недвижимость), который потерял за сутки 837 миллионов долларов. Его состояние составило 30,8 миллиарда долларов. Самый большой прирост за сутки показал основной акционер Country Garden Holdings (строительство и отели) Янг Хюйен: его состояние выросло на 664 миллиона долларов — до 17,1 миллиарда.