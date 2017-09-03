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СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи снесли 25 незаконно возведенных магазинов

Воскресенье, 03 сентября 2017 00:02
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Торговые павильоны располагались в санитарно-защитной зоне. В 100 метрах от них находилась железная дорога и вагонное депо. Решением суда эти объекты должны были быть демонтированы еще в прошлом году, но владельцы продолжали свою деятельность. Распоряжение о сносе этих объектов было подписано главой города 7 августа. Собственники расписались в уведомлениях, но предупреждения о необходимости самостоятельного сноса игнорировали.

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