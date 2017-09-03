В Сочи снесли 25 незаконно возведенных магазинов

Торговые павильоны располагались в санитарно-защитной зоне. В 100 метрах от них находилась железная дорога и вагонное депо. Решением суда эти объекты должны были быть демонтированы еще в прошлом году, но владельцы продолжали свою деятельность. Распоряжение о сносе этих объектов было подписано главой города 7 августа. Собственники расписались в уведомлениях, но предупреждения о необходимости самостоятельного сноса игнорировали.