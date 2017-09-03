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В Краснодаре достроят самый старый долгострой на улице Карякина

Воскресенье, 03 сентября 2017 00:05
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Отметим, что уже шесть последних лет работы на этом объекте вообще не ведутся, а строительство не закончено. Без жилья остаются более 600 семей, которым принадлежат квартиры в этом доме.
На данный момент ситуация начала решаться и, по словам помощника мэра Краснодара Владимира Вербицкого, на общем собрании большинство дольщиков этого долгостроя проголосовали за трехстороннее соглашение между участниками строительства, компанией-застройщиком СК «Гарантия», а также администрацией города.
Кроме того, планируется подписание и договора аренды, который позволит застройщику приступить к началу строительства.

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