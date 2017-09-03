〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

«Роснефть» приступит к разведочному бурению на черноморском шельфе

Воскресенье, 03 сентября 2017 00:16
Оцените материал
(0 голосов)

«Роснефть» намерена приступить к разведочному бурению на территории Западно-Черноморского шельфа до конца текущего года. Информация поступила сегодня, 2 сентября от замначальника по вопросам охраны труда упомянутой организации Кирилла Ковальского.
По словам Ковальского, на данный момент бурение носит разведывательный характер, поскольку необходимо определить количество нефти на данной территории, дабы понять рентабельность всего мероприятия. Кроме того, следует проверить качество вещества. Однако в настоящее время пока неизвестно есть ли там вообще нефтяные месторождения. Площадка расположена на расстоянии 47–119 километров от Геленджика, где ранее провели обсуждение на общественных началах и специальную биологическую экспертизу.

Прочитано 38 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Российский космонавт показал, как выглядит железнодорожная арка Крымского моста с МКС Суд признал банкротом депутата гордумы Краснодара »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.