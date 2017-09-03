«Роснефть» приступит к разведочному бурению на черноморском шельфе

«Роснефть» намерена приступить к разведочному бурению на территории Западно-Черноморского шельфа до конца текущего года. Информация поступила сегодня, 2 сентября от замначальника по вопросам охраны труда упомянутой организации Кирилла Ковальского.

По словам Ковальского, на данный момент бурение носит разведывательный характер, поскольку необходимо определить количество нефти на данной территории, дабы понять рентабельность всего мероприятия. Кроме того, следует проверить качество вещества. Однако в настоящее время пока неизвестно есть ли там вообще нефтяные месторождения. Площадка расположена на расстоянии 47–119 километров от Геленджика, где ранее провели обсуждение на общественных началах и специальную биологическую экспертизу.