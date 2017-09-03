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Суд признал банкротом депутата гордумы Краснодара

Воскресенье, 03 сентября 2017 00:16
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Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным депутата краснодарской гордумы, председателя регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Бориса Крупнова.
«Признать гражданина Б. Крупнова несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении Крупнова Бориса Борисовича процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев», — говорится в решении суда, опубликованного на официальном сайте арбитража.
Согласно документу, у депутата есть долги перед кредиторами на сумму 180 млн рублей.

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