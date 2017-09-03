Суд признал банкротом депутата гордумы Краснодара

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным депутата краснодарской гордумы, председателя регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Бориса Крупнова.
«Признать гражданина Б. Крупнова несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении Крупнова Бориса Борисовича процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев», — говорится в решении суда, опубликованного на официальном сайте арбитража.
Согласно документу, у депутата есть долги перед кредиторами на сумму 180 млн рублей.
Суд признал банкротом депутата гордумы КраснодараВоскресенье, 03 сентября 2017 00:16
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Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным депутата краснодарской гордумы, председателя регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Бориса Крупнова.
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