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Студенты, на учебы!

Понедельник, 04 сентября 2017 07:39
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Более 200 первокурсников получили студенческие билеты Сочинского института моды, бизнеса и права (СИМБиП). Сейчас они приступают к изучению различных предметов по специальностям "Дизайн", "Коммерция", "Таможенное дело", "Торговое дело", "Право и социальное обеспечение". Среди первокурсников преобладают молодые сочинцы, однако в этом году немало ребят приехали на учебу в СИМБиП из различных российских городов.

- Наш институт был создан более 20 лет тому назад. Можно уверенно сказать, что он состоялся! Наши выпускники востребованы повсюду, они успешно трудятся на различных предприятиях, радуют преподавателей своими успехами, - заявила на торжественной церемония вручения студенческих билетов президент-учредитель Сочинского института моды, бизнеса и права (СИМБиП) Людмила Иванова.

Ирина СИЗОВА

 

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