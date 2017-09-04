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Пропавшего неделю назад в горах Сочи туриста нашли мертвым в реке

Понедельник, 04 сентября 2017 07:43
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Тело погибшего после недельных поисков обнаружили горные гиды 2 сентября в одном из притоков реки Медовеевка в Адлерском районе Сочи.

Как сообщили в ЮРПСО МЧС, погибший пропал в районе горного массива Ачишхо на прошлой неделе. Погибшего нашла группа горных гидов компании «мастерская приключений», которые добровольно откликнулись на просьбы друзей пропавшего и присоединились к поисковым группам. Спасатели ЮРПСО МЧС транспортировали тело мужчины из каньона реки с применением альпинистского снаряжения.

Как ранее сообщалось, поиски вели с привлечением спасателей «Кубань-Спас» и волонтеров. За время ведения поисковых работ были обследованы отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выяснением обстоятельств гибели туриста займутся сотрудники следственных органов.

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